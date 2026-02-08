Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Стоичков: Не предадох България, дадох всичко от себе си

Стоичков: Не предадох България, дадох всичко от себе си

  • 8 фев 2026 | 20:41
  • 5728
  • 126

Най-великият български футболист Христо Стоичков направи изказване в началото на реалити епизода "Вече играеш... Стоичков", след който ще стане ясно кой ще изиграе носителя на "Златната топка" в биографичния игрален филм "Стоичков - Филмът".

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

"Няма как да се променя. Не съжалявам за нищо. Защото ако съжаляваш, значи си пропуснал много неща. Сбъднах моите детски мечти, доколкото мога. Благодарен съм на семейството ми, благодарен съм на всички мои треньори, на всички мои колеги, защото без тях абсолютно е невъзможно да постигнеш неща. Трудно успях, докъдето можах. Не предадох България, дадох всичко от себе си и съм горд с всичко, което съм постигнал", каза суперзвездата на сцената в Народния театър "Иван Вазов" в София. На днешния ден митичният голмайстор на ЦСКА и Барселона празнува 60-годишен юбилей.

