Емоционална сцена от филма за живота му просълзи Камата

Легендата на българския футбол Христо Стоичков не сдържа емоциите си по време на финалната церемония, на която беше обявен победителят в кастинга за главната роля в предстоящия филм за живота му. Четиримата останали кандидати да влязат в образа на екранния Христо Стоичков представиха сцена, в която си партнираха с професор Ивайло Христов. Сцената върна Стоичков към спомените за един от най-тежките му моменти - наказанието повече да не играе футбол след злополучния финал за Купата на България между ЦСКА и Левски през 1985 година, завършил с бой на терена и в тунела към съблекалните. След него двата клуба са разпуснати и на тяхно място се създават съответно Средец и Витоша.

Актьорите трябваше да пресъздадат драматичен диалог между отчаяния Христо Стоичков и дядо му, прекъснат от двама военни, които идват да вземат Камата за отбиването на редовна военна служба в поделение в Стара Загора.

След изпълненията на актьорите Стоичков се просълзи и призна пред публиката, че те са се справили впечатляващо. Той поговори насаме с четиримата кандидати да разкажат историята на живота му и усети огромното им желание да влязат в неговите обувки.

Камата се разчуства и след думите на актьора Димитър Рачков, който отправи специално послание към него. Малко по-късно на сцената се качи знаменитият Горан Брегович и и изпълни две от любимите парчета на Камата.