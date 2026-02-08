Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Емоционална сцена от филма за живота му просълзи Камата

Емоционална сцена от филма за живота му просълзи Камата

  • 8 фев 2026 | 22:20
  • 679
  • 2

Легендата на българския футбол Христо Стоичков не сдържа емоциите си по време на финалната церемония, на която беше обявен победителят в кастинга за главната роля в предстоящия филм за живота му. Четиримата останали кандидати да влязат в образа на екранния Христо Стоичков представиха сцена, в която си партнираха с професор Ивайло Христов. Сцената върна Стоичков към спомените за един от най-тежките му моменти - наказанието повече да не играе футбол след злополучния финал за Купата на България между ЦСКА и Левски през 1985 година, завършил с бой на терена и в тунела към съблекалните. След него двата клуба са разпуснати и на тяхно място се създават съответно Средец и Витоша.

Актьорите трябваше да пресъздадат драматичен диалог между отчаяния Христо Стоичков и дядо му, прекъснат от двама военни, които идват да вземат Камата за отбиването на редовна военна служба в поделение в Стара Загора.

Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата
Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

След изпълненията на актьорите Стоичков се просълзи и призна пред публиката, че те са се справили впечатляващо. Той поговори насаме с четиримата кандидати да разкажат историята на живота му и усети огромното им желание да влязат в неговите обувки.

Камата се разчуства и след думите на актьора Димитър Рачков, който отправи специално послание към него. Малко по-късно на сцената се качи знаменитият Горан Брегович и и изпълни две от любимите парчета на Камата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

  • 8 фев 2026 | 22:19
  • 8376
  • 76
Инфантино със специален поздрав към Стоичков

Инфантино със специален поздрав към Стоичков

  • 8 фев 2026 | 21:21
  • 1844
  • 3
Стоичков: Не предадох България, дадох всичко от себе си

Стоичков: Не предадох България, дадох всичко от себе си

  • 8 фев 2026 | 20:41
  • 8645
  • 229
Хосу Урибе: Много важна точка за бъдещето на Берое, благодаря на Ернан

Хосу Урибе: Много важна точка за бъдещето на Берое, благодаря на Ернан

  • 8 фев 2026 | 19:10
  • 1020
  • 2
Херо: Липсваше ни самочувствие и класа пред гола, Око-Флекс е затворена страница

Херо: Липсваше ни самочувствие и класа пред гола, Око-Флекс е затворена страница

  • 8 фев 2026 | 19:04
  • 1653
  • 1
Новият вратар на Берое: Едно семейство сме, всичко е страхотно

Новият вратар на Берое: Едно семейство сме, всичко е страхотно

  • 8 фев 2026 | 18:52
  • 1006
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 80452
  • 108
Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

  • 8 фев 2026 | 22:19
  • 8376
  • 76
Валенсия 0:1 Реал Мадрид, попадение на Карерас

Валенсия 0:1 Реал Мадрид, попадение на Карерас

  • 8 фев 2026 | 23:00
  • 5175
  • 33
Ювентус 1:2 Лацио, "бианконерите" са обратно в мача

Ювентус 1:2 Лацио, "бианконерите" са обратно в мача

  • 8 фев 2026 | 22:17
  • 2499
  • 14
ПСЖ 5:0 Марсилия, наказателната акция продължава

ПСЖ 5:0 Марсилия, наказателната акция продължава

  • 8 фев 2026 | 21:45
  • 3281
  • 4
Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

  • 8 фев 2026 | 20:37
  • 33975
  • 161