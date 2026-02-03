Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Супер Венислав Антов с 22 точки, Туркоа с тежка загуба във Франция

Супер Венислав Антов с 22 точки, Туркоа с тежка загуба във Франция

  • 3 фев 2026 | 23:16
  • 464
  • 0

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа допуснаха едва 3-а загуба от началото на сезона във Франция. Антов и съотборниците му паднаха тежко у дома от Шомон с 1:3 (20:25, 25:17, 16:25, 19:25) в мач от междинния 19-и кръг на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред около 1000 зрители в зала "Пиер Дюмортие".

По този начин Туркоа се смъкна на 3-о място във временното класиране с 42 точки след 16 победи и 3 загуби. В редовния 20-и кръг тимът на Венислав Антов е гост на Кан. Срещата е в неделя (8 февруари) от 18,00 часа българско време.

Силен Венислав Антов с 18 точки, Туркоа с лесна победа във Франция
Силен Венислав Антов с 18 точки, Туркоа с лесна победа във Франция

Вени Антов изигра поредния си отличен мач за Туркоа и стана най-резултатен с 22 точки (4 блока, 2 аса и 36% ефективност в атака - +7).

Том Лейвин и Игнасио Луенгас добавиха още 13 и 12 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Шомон Джейкъб Пастьор (2 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +10) и Рок Бръчко (1 блок, 1 ас, 32% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +7) реализираха 15 и 14 точки за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Шампионките на България от Марица (Пловдив) пристигнаха в Париж

Шампионките на България от Марица (Пловдив) пристигнаха в Париж

  • 3 фев 2026 | 17:46
  • 859
  • 0
Даниел Тихолов: Все още си припявам с феновете, докато съм на полето

Даниел Тихолов: Все още си припявам с феновете, докато съм на полето

  • 3 фев 2026 | 17:33
  • 953
  • 0
Димитър Димитров с 8 точки, Бусан с 12-а загуба

Димитър Димитров с 8 точки, Бусан с 12-а загуба

  • 3 фев 2026 | 16:43
  • 467
  • 0
Ахметджан Ершимшек преди гостуването на френския Льовалоа: Искам да видя желание за борба и взаимна подкрепа

Ахметджан Ершимшек преди гостуването на френския Льовалоа: Искам да видя желание за борба и взаимна подкрепа

  • 3 фев 2026 | 16:12
  • 692
  • 1
Волейболист взриви мрежата с жест!

Волейболист взриви мрежата с жест!

  • 3 фев 2026 | 15:44
  • 1391
  • 1
Четирима българи попаднаха в престижна класация, Алекс Николов е №1

Четирима българи попаднаха в престижна класация, Алекс Николов е №1

  • 3 фев 2026 | 14:16
  • 12380
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 156360
  • 852
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 24550
  • 51
Арсенал 0:0 Челси, само по един точен удар през първото полувреме

Арсенал 0:0 Челси, само по един точен удар през първото полувреме

  • 3 фев 2026 | 21:17
  • 5824
  • 31
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 4093
  • 4
Албасете 1:3 Барселона, интригата бързо изчезна

Албасете 1:3 Барселона, интригата бързо изчезна

  • 3 фев 2026 | 22:03
  • 4324
  • 16
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 11167
  • 0