Супер Венислав Антов с 22 точки, Туркоа с тежка загуба във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа допуснаха едва 3-а загуба от началото на сезона във Франция. Антов и съотборниците му паднаха тежко у дома от Шомон с 1:3 (20:25, 25:17, 16:25, 19:25) в мач от междинния 19-и кръг на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред около 1000 зрители в зала "Пиер Дюмортие".

По този начин Туркоа се смъкна на 3-о място във временното класиране с 42 точки след 16 победи и 3 загуби. В редовния 20-и кръг тимът на Венислав Антов е гост на Кан. Срещата е в неделя (8 февруари) от 18,00 часа българско време.

Вени Антов изигра поредния си отличен мач за Туркоа и стана най-резултатен с 22 точки (4 блока, 2 аса и 36% ефективност в атака - +7).

Том Лейвин и Игнасио Луенгас добавиха още 13 и 12 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Шомон Джейкъб Пастьор (2 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +10) и Рок Бръчко (1 блок, 1 ас, 32% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +7) реализираха 15 и 14 точки за победата.