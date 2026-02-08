Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Йоан Танев с европейската титла при кадетите в категория до 57 килограма

Йоан Танев с европейската титла при кадетите в категория до 57 килограма

  • 8 фев 2026 | 20:46
  • 478
  • 0
Йоан Танев с европейската титла при кадетите в категория до 57 килограма

Йоан Танев спечели европейската титла в категория до 57 килограма кумите при кадетите на Европейското първенство по карате за кадети, юноши,  жени и мъже до 21 години в Лимасол (Кипър).

В битката за златото той постигна категоричен успех над Акиле Джулиани от Италия с 8:3.

Танев поведе след първите 10 секунди, след което позволи на италианеца да го обърне до 1:2. Последва обаче невероятна игра от младия български национал, който направи 6 безответни точки и поведе със 7:2. До края двамата си размениха по една точка за крайното 8:3.

България приключва Евро 2026 с два медала -  на Йоан Танев и на Божидар Сотиров - бронз в категория над 76 килограма кумите при юношите.

Николай Цанев завърши пети при до 76 кг, а Никола Михайлов и Стефани Георгиева са седми в своите категории до 68 и до 61 кг.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Бойни спортове

"Синият" боксов турнир "Битки на духа" се завръща през април

"Синият" боксов турнир "Битки на духа" се завръща през април

  • 8 фев 2026 | 12:29
  • 1870
  • 0
„Проблеми с психичното здраве“: Фюри отговори на обвиненията в измама от Уайлдър

„Проблеми с психичното здраве“: Фюри отговори на обвиненията в измама от Уайлдър

  • 8 фев 2026 | 12:20
  • 1185
  • 0
Лагери в Дагестан или подготовка у дома? Кое е по-добре за борците ни?

Лагери в Дагестан или подготовка у дома? Кое е по-добре за борците ни?

  • 8 фев 2026 | 11:17
  • 1525
  • 1
Над 200 таекуондисти премериха сили на "Пазарджик Оупън II"

Над 200 таекуондисти премериха сили на "Пазарджик Оупън II"

  • 8 фев 2026 | 10:45
  • 803
  • 0
София Маврова триумфира на Европейската купа по джудо за кадетки в Рим

София Маврова триумфира на Европейската купа по джудо за кадетки в Рим

  • 8 фев 2026 | 10:21
  • 737
  • 0
Фигероа шокира Ливърпул с късен нокаут срещу Ник Бол

Фигероа шокира Ливърпул с късен нокаут срещу Ник Бол

  • 8 фев 2026 | 09:22
  • 1003
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 76238
  • 103
Стоичков: Не предадох България, дадох всичко от себе си

Стоичков: Не предадох България, дадох всичко от себе си

  • 8 фев 2026 | 20:41
  • 5744
  • 126
Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

  • 8 фев 2026 | 20:37
  • 27771
  • 146
Линдзи Вон е в интензивното, няма опасност за живота ѝ

Линдзи Вон е в интензивното, няма опасност за живота ѝ

  • 8 фев 2026 | 19:38
  • 7832
  • 1
Валенсия - Реал Мадрид (съставите)

Валенсия - Реал Мадрид (съставите)

  • 8 фев 2026 | 20:45
  • 2138
  • 15
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 20862
  • 54