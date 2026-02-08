Популярни
Денислав Бърдаров отново впечатли с 24 точки, но ИББ пак загуби

  • 8 фев 2026 | 19:13
  • 266
  • 0

Националът Денислав Бърдаров за пореден път впечатли с играта си.

Отборът на Истанбул Бююкшехир Беледийе допусна домакинска загуба от Алтекма с 1:3 (25:22, 20:25, 19:25, 17:25) в мач от 18-ия кръг в турската Егелер лига.

Денислав Бърдаров заби 24 точки (2 блока, 49% ефективност в атака, 37% перфектно и 49% позитивно посрещане - +14).

Денислав Бърдаров с нови 31 точки срещу Галатасарай, но ИББ отпадна от Купата на Турция
Денислав Бърдаров с нови 31 точки срещу Галатасарай, но ИББ отпадна от Купата на Турция

Леонардо До Нашименто добави още 12 точки (1 ас).

Денислав Бърдаров: Аз бях волейболистът, който отпадна от националния отбор, точно преди Световното
Денислав Бърдаров: Аз бях волейболистът, който отпадна от националния отбор, точно преди Световното

Бившият диагонала на Хебър (Пазарджик) Брадли Хънтър започна мача като титуляр, но записа 3 точки и бе заменен.

За Алтекма Джордан Юърт реализира 16 точки (1 ас, 2 блока).

Ибрахим Лауани добави 14 точки.

