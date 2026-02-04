Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денислав Бърдаров с нови 31 точки срещу Галатасарай, но ИББ отпадна от Купата на Турция

Денислав Бърдаров с нови 31 точки срещу Галатасарай, но ИББ отпадна от Купата на Турция

  • 4 фев 2026 | 19:57
  • 103
  • 0

Националът Денислав Бърдаров изигра нов страхотен мач за своя Истанбул Бююкшекир Беледийеспор срещу гранда Галатасарай ХДИ Сигорта, но този път за Купата на Турция.

След като преди три дни ИББ отстъпиха драматично с 2:3 в мач от 17-ия кръг на местната Ефелер Лига, днес Бърдаров и съотборниците му отново паднаха с 2:3 (25:23, 22:25, 19:25, 25:22, 13:15) в среща от 1/4-финалите на турнира за Купата на страната.

Така ИББ отпадна от борбата за Купата, докато Галатасарай се класира за полуфиналите, където очаква победителя от 1/4-финала между настоящия носител на трофея Фенербахче и Спор Тото.

Денислав Бърдаров изигра пореден изключителен мач за ИББ и бе над всички с 31 точки (2 блока, 4 аса, 51% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане - +18).

Халил Ибрахим Юджел добави още 17 точки (1 ас, 55% ефективност в атака и 19% позитивно посрещане - +11), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Галатасарай Стивън Маар пък заби 28 точки (2 блока, 4 аса, 56% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +21). Жан Патри и Ахмет Тюмер реализираха по 16 точки за победата.

