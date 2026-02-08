Популярни
Херо: Липсваше ни самочувствие и класа пред гола, Око-Флекс е затворена страница

  • 8 фев 2026 | 19:04
  • 792
  • 0

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров говори след равенството на своя тим с Берое. Двата отбора не се победиха и завършиха 0:0.

Ботев и Берое се занулиха
Ботев и Берое се занулиха

“Накрая ни липсваше самочувствието пред гола и класата. Имаме около 16 удара, притежанието е около 63% за нас, имаме и 15 ъглови удара. Има и такива мачове, в които шансът и късметът са ти е обърнали гръб. Второто полувреме се игра доста малко. Много лягания, накъсвания на играта.

Много от новите не са оправени още документално, а други трябва да наваксат с подготовката. На този етап започнах с най-доброто, което имам към момента като състав.

Разчитаме на Конта като на човек, който е играл и е адаптиран тук. Има лидерски качества, ще поведе отбора и ще го мотивира за сериозните мачове.

Действително Око-Флекс беше важна фигура, беше голмайстор на тима. Приемам го като факт и трябва да намеря решение. Пожелавам му успех. Той помогна на нашия отбор, клубът също му помогна. Затворена страница е за нас. Трябва да намерим най-оптималния футболист за нашето ниво.

Този мач е с много заряд. Много по-различен. В тези двубои не винаги по-класният отбор побеждава. Важно е как ще се настроят самите футболисти и да не прегорят. Надявам се ние да се поздравим накрая с успеха”, заяви Херо.

