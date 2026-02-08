Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Драгоман даде гейм на Варна ДКС

Драгоман даде гейм на Варна ДКС

  • 8 фев 2026 | 18:07
  • 235
  • 0
Драгоман даде гейм на Варна ДКС

Волейболистките на Драгоман записаха втора поредна и общо 6-а победа в женската "Demax+" лига, след като дадоха гейм, но надиграха като гости аутсайдера Варна ДКС с 3:1 (25:16, 25:21, 24:26, 25:21) в двубой от 13-ия кръг на шампионата.

По този начин драгоманки продължават да са на 6-о място във временното класиране с 6 победи, 7 загуби и 17 точки. Варна ДКС остава на дъното, на последната 10-а позиция в подреждането без победа и без спечелена точка.

В 14-ия кръг Драгоман приема Дея спорт (Бургас), а варненки ще гостуват на шампиона Марица (Пловдив). Срещите са съответно в събота (14 февруари) от 17,00 часа и в петък (13 февруари) от 18,30 часа.

