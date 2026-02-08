Гьозтепе не успя да се приближи с още до топ 3 в дебюта на Филип Кръстев

Гьозтепе на Мъри Стоилов не успя да се справи с опашкаря Коняспор и завърши 0:0 в гостуването си от 21-вия кръг на турската СуперЛига. Родният национал Филип Кръстев веднага направи своя дебют след трансфера си от Оксфорд Юнайтед и започна от първата минута, като бе един от най-активните футболисти в състава на българския специалист. Халфът престоя на терена 68 минути преди да бъде заменен.

Така “гьоз-гьоз” удължи серията си на шест поредни мача без поражение и остава на 4-о място в класирането - на пет точки зад третия Трабзонспор, от който изостана. Коняспор пък е на 13-а позиция, като няма успех в шест поредни двубоя.

Най-чистото положение през първата част дойде в 33-ата и бе за Гьозтепе. Кръстев, който още в дебюта си изпълняваше статичните положения за измирци, центрира от пряк свободен удар и последва опасно разбъркване, но стражът на домакините успя да избие от самата голлиния. Три минути по-късно отново бившият футболист на Славия и Левски имаше добра възможност, но ударът му от наказателното поле бе неточен. В самия край на първата част пък дойде най-сериозното положение за Коняспор, при което Угурдчан Язгълъ се озова на чиста позиция, но с глава стреля с глава в аут.

Втората част продължи в същото равностойно темпо, като отново нямаше кой знае какви ситуации. В 69-ата минута бранителят Адил Демирбаг можеше да си отбележи ефектен автогол при опита си да изчисти, но за него късмет топката премина с малко встрани от вратата на отбора му. До края отново не последваха големи опасности и срещата завърши при този резултат.