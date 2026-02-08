Северин Димитров: Победата ни приближи към основната цел този сезон

Популярни
  • 8 фев 2026 | 17:10
Волейболистите на Славия надиграха като домакини Черно море (Варна) с 3:2 гейма в мач от 15-ия кръг на efbet Супер Волей. Така "белите" записаха втори успех, като заемат 10-то място във временното класиране. С това те се приближиха към изпълнение на основната цел този сезон – позиция в десетката и запазване на мястото в елита за следващия сезон.

Старши треньорът на Славия Северин Димитров изрази задоволство пред BGvolleyball.com от успеха и изрази надежда, че това ще даде още по-голяма увереност и самочувствие на младия му състав.

"Всички много се радваме на постигната победа. Реализирахме успех, който беше и задължителен, защото при един негативен резултат, може би нямахме шансове да се борим да останем сред първите десет в крайното класиране на шампионата. Но с тази победа имаме всички шансове и ще се борим за излизане от фазата плейаут. Победата над Черно море бе също и за самочувствие, защото доста загуби направихме и голямо браво на момчетата, че успяха да се преборят. Искам да отлича Борис Китов, който бе най-резултатен с 20 точки и показа за пореден път, че има място в основния състав на тима."

"Домакинство ни на Дунав (Русе) ще е най-важният ни мач. Развоят от него ще определи отбора, който ще остане в първите десет в класирането и ще избяга от плейаут. Но това е след две седмици. Сега ни предстои гостуване на ЦСКА. След този успех ще има настроение за предстоящия мач с "червените". Този двубой трябва да бъде подготовка за важната битка с Дунав. Ако постигнем победа над Дунав, това ще е добре за отбора, за клуба и сезона като цяло, като ще сме изпълнили основната си цел – запазване на място в елита."

Снимки: Startphoto

