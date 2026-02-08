Популярни
  Хетафе
  2. Хетафе
  Хетафе с първа победа в Ла Лига от края на ноември

Хетафе с първа победа в Ла Лига от края на ноември

  8 фев 2026 | 17:07
Хетафе с първа победа в Ла Лига от края на ноември

Хетафе надигра с 2:0 като гост Алавес, постигайки първа победа в Ла Лига от края на ноември. Така тимът от предградията на Мадрид изпревари с точка днешния си съперник, който бе в подем след двете си поредни победи. Двата тима са 10-и и 11-и във временното класиране, но са съответно само на четири и три точки от зоната на изпадащите

Алавес бе по-активният отбор през първата част, като домакините пропуснаха няколко добри ситуации. Още във втората минута Бойе стреля встрани, а след това Сория направи добри спасявания. В 29-ата минута Тони Мартинес излезе очи в очи със стража, но не успя да го преодолее. Две минути след това вратарят направи страхотно спасяване и след удар с глава на Пачеко.

Луис Васкес обаче даде преднина на Хетафе в 53-тата минута, когато получи от Мийя, овладя добре в наказателното поле и стреля към далечния ъгъл.

В 72-рата минута Мауро Арамбари удвои от дузпа, отсъдена за нарушение на Пачеко срещу Лисо. Този резултата се запази до края.

