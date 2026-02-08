Популярни
  Мартин Иванов: Проявихме търпение в някои от важните моменти

Мартин Иванов: Проявихме търпение в някои от важните моменти

  • 8 фев 2026 | 17:04
Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) отново е на върха в efbet Супер Волей, след като се наложи над ЦСКА с 3:1 гейма в дербито на 15-ия кръг. Сърцето на отбора - либерото Мартин Иванов, говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че съперникът е успял да затрудни него и съотборниците му. Също така и, че са успяли да надделеят над емоцията и не са прегорели във важните моменти.

Локомотив се измъчи с ЦСКА, но стигна до успех с 3:1 и върха в efbet Супер Волей
"Интересен мач. ЦСКА направи много рокади в течение на двубоя, който дадоха нужния импулс, за да ни затруднят максимално. Проявихме търпение в някои от важните моменти. Съответно нещата, които подготвихме на тренировка през седмицата, се получиха. Успяхме да надделеем над емоцията и да не прегаряме в трудните моменти. Знаехме, че двубоят срещу ЦСКА ще е изключително важен за крайното класиране."

"От щаба на съперника направиха ключови смени и тук е моментът да изкажа доброто си впечатление от младите състезатели на ЦСКА. Влязоха и може би донякъде ни изненадаха със солидното си представяне."

"Ще бъде дълго преследване през вторият полусезон с първите три отбора. Уповаваме се на миналогодишната формула, която ни донесе успех. Това е "отборна игра" и много работа", завърши Иванов.

