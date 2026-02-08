Александър Маджуров: Дея има много по-големи възможности

Волейболистите на Дея спорт (Бургас) надиграха като домакини Пирин (Разлог) с 3:2 гейма в мач от 15-ия кръг на efbet Супер Волей. С този успех бургазлии спечелиха битката за 6-ото място във временното класиране, като заемат тази позиция със 7 победи, 7 загуби и 21 точки.

Дея спорт със страхотен обрат срещу Пирин

Въпреки успеха президентът на Дея спорт Александър Маджуров бе критичен, като заяви след мача за BGvolleyball.com, че играта не му харесва, а отборът му има много по-големи възможности.

"И в предишните срещи, и сега не ми харесва играта. Състезателите продължават да правят много грешки. Победихме, благодарение на прекрасната игра на контузения Валентин Братоев, както и на изявите на Цветелин Цветанов. Но отборът е затова – да има колективни действия и отборна игра, а не да разчитаме на индивидуални изяви. Валентин Братоев сам се вдигна в началото на седмицата и сам започна да тренира, въпреки че не е готов. Далеч не е възстановен, но вчера даде много. Адмирации! Игра силно и покрива колегите си. Във важни моменти отигра и бе с основен принос за победата. Сега ще видим, дали това всичкото, което даде, не му е съсипало възстановяването. До вчера вечерта нямаше болки, дано да е така и занапред."

"Диагоналът Георги Бъчваров не беше в групата, поради болки в рамото, които получи в петък. Тази седмица ще направим допълнителни манипулации, но като цяло това рамо трябва да се оперира след края на сезона. Ние го крепим, възстановяваме го, но резултатите са нетрайни. Това е хронична контузия и при малко по-сериозно натоварване се появява отново. Другият ни диагонал Цветелин Цветанов се включи прекрасно и се вижда, че имаме варианти. Но все пак Бъчваров е основен диагонал и може да помогне."

"Състезателите на Пирин играха много добре и смятам, че заслужаваха повече победата от нас. Просто ние надделяхме с характер и индивидуалната класа на 2-3 човека в игрището, които отиграха тежки ситуации в тайбрека."

"Шести сме във временното класиране, но това 6-о място далеч не ни удовлетворява. Просто един мач. Смятам, че тимът ни има много по-големи възможности, но не можем да извадим целия потенциал."