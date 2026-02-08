Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Францони посвети олимпийския си медал на покойния си приятел Матео Францозо

  • 8 фев 2026 | 10:51
  • 95
  • 0
Италианският алпийски скиор Джовани Францони посвети сребърния медал, който спечели на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026, на покойния си приятел Матео Францозо.

Францозо почина през септември 2025 г. на 25-годишна възраст. Трагедията се случи по време на тренировка по спускане в Чили. Той се удари челно във ветрозащитна преграда, което доведе до тежка травматична мозъчна травма и мозъчен оток, които се оказаха фатални.

„Сбъднах една мечта. Посвещавам му този медал“, каза Францони, след като спечели сребро в спускането на Олимпийските игри в Италия.

Джовани и преди това беше посветил триумфите си на покойния си приятел.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари в Милано и Кортина д'Ампецо.

