Францони посвети олимпийския си медал на покойния си приятел Матео Францозо

Италианският алпийски скиор Джовани Францони посвети сребърния медал, който спечели на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026, на покойния си приятел Матео Францозо.

Францозо почина през септември 2025 г. на 25-годишна възраст. Трагедията се случи по време на тренировка по спускане в Чили. Той се удари челно във ветрозащитна преграда, което доведе до тежка травматична мозъчна травма и мозъчен оток, които се оказаха фатални.

„Сбъднах една мечта. Посвещавам му този медал“, каза Францони, след като спечели сребро в спускането на Олимпийските игри в Италия.

Джовани и преди това беше посветил триумфите си на покойния си приятел.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари в Милано и Кортина д'Ампецо.