  2. Милано - Кортина 2026
  Лукас Пинейро Бротен: Напрежението е много голямо

Лукас Пинейро Бротен: Напрежението е много голямо

  • 8 фев 2026 | 02:58
Лукас Пинейро Бротен: Напрежението е много голямо

Лукас Пинейро Бротен, който замени страната, в която е роден - Норвегия и от 2024 година представлява родината на майка си - Бразилия, се състезава в същите дисциплини като Томба (слалом и гигантски слалом) и ще опита да влезе в историята следващата седмица, като спечели първия медал за Южна Америка на Зимните олимпийски игри. Ако той успее, Томба може да си припише част от заслугите.

„Той е моят герой. Искам да кажа - ако си фен на ските, ти си фен на Алберто Томба. Дори и да не си фен на ските, може би пак ще бъдеш. И мисля, че това е, което определя наследството на Томба. Той премина над това да бъде ски състезател, не защото се е опитвал, а просто заради човека, който наистина е. Той е човек, който донесе промяна просто с това, което представлява, и това ме вдъхнови много“, заяви 25-годишният скиор в събота, ден след като носи знамето на Бразилия на церемонията по откриването Игрите.

„Малкото пъти, в които успях да говоря с него, едва успявах да общувам, защото чувството да си в негово присъствие е толкова специално. Той проправя пътя за много от нас, другите спортисти“, продължи 25-годишният скиор, който влезе в историята този сезон, печелейки първо състезание от Световната купа за Бразилия по време на слалома в Леви, Финландия.

„Честно казано, напрежението е много голямо. Аз представлявам повече от 200 млн бразилци и съм спортистът с най-голям шанс да донесе медал. Това е отговорност, която нося всеки ден, чак до деня на състезанието ми. Но това напрежение е и привилегия“, каза още Лукас Пинейро Бротен.

