Злато за Анна Одине Стрьом в скока от малка шанца

Норвежката Анна Одине Стрьом спечели златния медал в състезанието по ски скок за жени на малка шанца в Предацо, част от Олимпийските игри в Милано-Кортина.

27-годишната Стрьом, която оглавяваше класирането и след първия кръг, събра 267.3 точки след скокове от 136.9 и 130.4 метра.

Тя изпревари фаворитката Ника Превц от Словения, която трябваше да се задоволи със среброто. Превц - световна шампионка на малка шанца Трондхайм 2025 и носителка на Световната купа остана втора с 266.2 точки след по-лош първи скок (135.9 и 130.3 метра).

С бронзовото отличие ликува японката Нозоми Маруяма от Япония, която записа скокове от 135.7 метра в първия кръг и 126.1 метра във финалния кръг за общо 261.8 точки.

