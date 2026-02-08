Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Злато за Анна Одине Стрьом в скока от малка шанца

Злато за Анна Одине Стрьом в скока от малка шанца

  • 8 фев 2026 | 02:45
  • 128
  • 0
Злато за Анна Одине Стрьом в скока от малка шанца

Норвежката Анна Одине Стрьом спечели златния медал в състезанието по ски скок за жени на малка шанца в Предацо, част от Олимпийските игри в Милано-Кортина.

27-годишната Стрьом, която оглавяваше класирането и след първия кръг, събра 267.3 точки след скокове от 136.9 и 130.4 метра.

Тя изпревари фаворитката Ника Превц от Словения, която трябваше да се задоволи със среброто. Превц - световна шампионка на малка шанца Трондхайм 2025 и носителка на Световната купа остана втора с 266.2 точки след по-лош първи скок (135.9 и 130.3 метра).

С бронзовото отличие ликува японката Нозоми Маруяма от Япония, която записа скокове от 135.7 метра в първия кръг и 126.1 метра във финалния кръг за общо 261.8 точки.

