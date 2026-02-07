Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Георги Атанасов: Готови сме за подвизи

Треньорът на българския национален отбор по сноуборд Георги Атанасов сподели, че българските състезатели са готови за стартовете от Зимните олимпийски игри.Личният треньор на Радослав Янков е на четвърти олимпийски игри заедно със своя възпитаник.

"Това е най-голямото спортно събитие. Церемонията беше доста емоционална. Чувстваме се повече като отбор. Събрали сме опит през годините и се надявам това да ни помогне. При нас имаме само един шанс. Прогнозата за утре показва слънчево време. За съжаление условията за тренировка, не бяха това, което очакваме, защото атмосферните условия не ни позволиха да тренираме. Поне успяхме да се аклиматизираме", сподели той в интервю за БНТ.

Атанасов разкри, че Малена се е разболяла в началото на седмицата, но вече се чувства по-добре."Малена беше болна доста в началото на седмицата, но с всеки ден става по-добре. Момчетата са готови за подвизи. Утре ни предстои тежко трасе. То е значително по-дълго от тези на Световната купа. Състезателите трябва да направят карането си без грешки. Малена е нешлифован диамант, които ще се подобряват с минути и часове. Момчетата са добили достатъчно добър опит и са технически подготвени", допълни наставникът.

