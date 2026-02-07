Чешки национал пропуска олимпийския турнир

Чешкият национален отбор по хокей на лед ще бъде без Павел Заха по време на олимпийския турнир в Милано-Кортина. Центърът на тима от Националната хокейна лига на САЩ и Канада Бостън няма да се възстанови навреме от контузия за Игрите в Италия, съобщава агенция АП.

Филип Хлапик от Спарта Прага ще замени Заха в състава на Чехия. Промяната в чешкия състав беше приета от Международния олимпийски комитет.

Павел Заха има 15 гола и 22 асистенции в 54 мача с екипа на Бостън през настоящия сезон.

Чехия ще играе срещу Канада на 12 февруари в първия си мач от олимпийския турнир по хокей на лед.