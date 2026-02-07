Популярни
  • 7 фев 2026 | 20:56
Дoминик Парис за мечтания олимпийски медал: Знаех, че това е последната възможност

Италианецът Доминик Парис сбъдна дългогодишната си мечта, спечелвайки първи олимпийски медал в кариерата си, след като Италия зарадва местните фенове в Бормио с впечатляващ двоен подиум в спускането, редом с Джовани Францони.

36-годишният Парис, който участва на петите си Зимни игри, спечели бронза, докато 24-годишният Францони грабна сребърното отличие зад швейцареца Франьо фон Алмен.

Опитният Парис не криеше, че иска да увенчае спортната си кариера с олимпийски медал на предизвикателната писта Стелвио, на която има седем победи в Световната купа в спускането и супергигантския слалом, спечелвайки си прякора „Кралят на Бормио“.

Невероятният Фон Алмен лиши Италия от олимпийска титла в спускането

„Знаех, че това е последната възможност. Да видя тази голяма мечта най-накрая да се сбъдва означава много за мен. Фон Алмен и Францони са силни и млади, но старият все още се държи“, заяви вдъхновеният Парис след състезанието, цитиран от агенция Reuters.

Джовани Францони, смятан за един от най-обещаващите таланти в спорта след две победи в Световната купа и две трети места този сезон, коментира, че за него е чест да сподели подиума с Парис, на когото се е възхищавал и често е искал съвети.

„Доминик е такава легенда. Той ми дава много съвети през сезона в Световната купа и аз наистина оценявам това. Той е толкова силен човек и за мен е чест да споделя подиума с него“, каза Францони.

