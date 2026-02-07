Популярни
  Хамбургер ШФ
  • 7 фев 2026 | 19:53
Хамбургер спря негативната серия с ценен успех при визитата на последния

Хамбургер ШФ взе изключително ценен успех с 2:0 като гост над последния в класирането Хайденхайм в мач от 21-вия кръг на Бундеслигата. Така новаците сложиха край на негативната поредица от шест поредни срещи без победа и се изкачиха на 12-о място с 22 точки. Хайденхайм пък остава на дъното с трета поредна загуба и вече осем последователни мача без успех.

Домакините можеха да излязат напред още в 5-ата минута, но Никлас Дорш нацели страничната греда на Даниел Хойер Фернандеш. Хамбургер обаче успя да нанесе своя удар в продължението на първата част, когато Рансфорд Кьонигсдорфер се разписа с мощен удар от наказателното поле - 0:1.

След подновяването на играта мачът беше доста равностоен, но едва в последните 15 минути отново имаше опасни ситуации пред двете врати. Хойер Фернандеш направи две блестящи спасявания и отрази ударите с глава на Патрик Майнка и Ерен Динкчи. А Хамбургер окончателно подпечата успеха си в 78-ата минута, когато резервата Раян Филип се разписа на празна врага след чудесен пас на Фабио Виейра за крайното 0:2.

Снимки: Imago

