  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Стоян Кубатов ще спори за бронза в Загреб

Стоян Кубатов ще спори за бронза в Загреб

  • 7 фев 2026 | 19:39
  • 366
  • 0
Стоян Кубатов ще спори за бронза в Загреб

Стоян Кубатов ще се бори за бронз в категория до 77 килограма в класическия стил на рейтинговия турнир по борба в Загреб.

Българинът стартира с успех с 3:1 срещу иранеца Аура Малек Пиани Буверис, шампион на Азия до 20 г., но след това отстъпи пред световния вицешампион от 2022-а Золтан Левай (Унгария) – 2:5. Унгарецът стигна финал, така Кубатов получи втори шанс в репешажите, където победи 30-годишния Арам Варданян (Узбекистан), световен вицешампион от 2019-а и №1 на Азия от 2025 г.

За отличието тази вечер Кубатов ще излезе срещу друг узбек – Абдуло Алиев. Макар и на 22 г., съперникът му вече е носител на медал при мъжете от световно първенство. През 2025 г. той взе бронз в по-долната категория до 72 кг, която е неолимпийска.

