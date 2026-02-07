Популярни
  7 фев 2026 | 16:55
Най-големият любителски боксов турнир в България се завръща

Шестото издание на боксовия турнир за любители “White Collars” ще се проведе на 29-и март. Това съобщи организаторът на боксовите срещи за любители Атанас Суванджиев. Треньорът по бокс допълни, че и това издание на “White Collars” ще се проведе в столичната зала за бойни спортове “Lonsdale Boxing Club”.

Всички срещи ще се проведат по регламента три рунда по три минути, а състезателите ще са екипирани с ръкавици от 16 унции и с каски.

Миналото издание на “White Collars” се проведе на 19.10.2025 и се състоя от 39 срещи, които се проведоха на два ринга.

