Федерика Бриньоне все още е под въпрос за първия старт в Кортина

Италианката Федерика Бриньоне ще реши по-късно днес дали да участва в слалома в Кортина д'Ампецо в неделя, който ще бъде първото състезание при жените в алпийските ски на Олимпийските игри в Италия.

35-годишната алпийка все още не е сигурна за физическото си състояние, след като получи няколко фрактури в крака и разкъсани предни кръстни връзки при инцидент през миналия април.

„Дори да се класирам след днешната тренировка, днес следобед ще решим заедно с отбора кое е най-добре за мен и крака ми“, заяви тя в края на втората тренировъчна сесия при жените в ски-център „Тофане“ в Кортина, цитирана от агенция Ройтерс.

Бриньоне спечели сребърен медал в гигантския слалом на Зимните игри в Пекин преди четири години, както и бронз в Пьончан през 2018-а.