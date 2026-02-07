Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Переа титуляр срещу Ботев (Вр), Левски с пет промени в състава - на живо от "Герена" с атмосферата преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Федерика Бриньоне все още е под въпрос за първия старт в Кортина

Федерика Бриньоне все още е под въпрос за първия старт в Кортина

  • 7 фев 2026 | 16:27
  • 264
  • 0
Федерика Бриньоне все още е под въпрос за първия старт в Кортина

Италианката Федерика Бриньоне ще реши по-късно днес дали да участва в слалома в Кортина д'Ампецо в неделя, който ще бъде първото състезание при жените в алпийските ски на Олимпийските игри в Италия.

35-годишната алпийка все още не е сигурна за физическото си състояние, след като получи няколко фрактури в крака и разкъсани предни кръстни връзки при инцидент през миналия април.

„Дори да се класирам след днешната тренировка, днес следобед ще решим заедно с отбора кое е най-добре за мен и крака ми“, заяви тя в края на втората тренировъчна сесия при жените в ски-център „Тофане“ в Кортина, цитирана от агенция Ройтерс.

Бриньоне спечели сребърен медал в гигантския слалом на Зимните игри в Пекин преди четири години, както и бронз в Пьончан през 2018-а.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил

Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил

  • 7 фев 2026 | 16:30
  • 244
  • 0
Сноубордистите ни започват борбата за отличия в Милано-Кортина утре

Сноубордистите ни започват борбата за отличия в Милано-Кортина утре

  • 7 фев 2026 | 16:24
  • 463
  • 0
Сестрите Йоберг се стремят към нов подиум в Милано - Кортина

Сестрите Йоберг се стремят към нов подиум в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 15:32
  • 528
  • 0
Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

  • 7 фев 2026 | 15:31
  • 676
  • 1
Транспортен хаос на олимпийския празник

Транспортен хаос на олимпийския празник

  • 7 фев 2026 | 14:56
  • 645
  • 0
Ще даде ли тласък на туризма Олимпиадата

Ще даде ли тласък на туризма Олимпиадата

  • 7 фев 2026 | 14:51
  • 493
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 34344
  • 119
11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 7 фев 2026 | 16:23
  • 12868
  • 25
Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

  • 7 фев 2026 | 17:01
  • 2869
  • 3
Барселона 0:0 Майорка, началните минути

Барселона 0:0 Майорка, началните минути

  • 7 фев 2026 | 17:15
  • 1487
  • 2
Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 999
  • 0
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 31116
  • 111