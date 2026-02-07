Сноубордистите ни започват борбата за отличия в Милано-Кортина утре

Състезателите в алпийския сноуборд Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова откриват на 8 февруари българското участие в борбата за медалите на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Световният шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025 Замфиров, който е все още едва на 20 години, носителят на Световната купа в паралелните дисциплини за 2016 година Радослав Янков, 16-годишната изгряваща звезда Замфирова, която вече направи две класирания в топ 3 за Кристалния глобус при жените, както и 21-годишният Кръшняк, който преди по-малко от месец завърши втори в паралелния гигантски слалом за Световната купа в Бад Гащайн (Австрия), с което си осигури олимпийската квота, ще стартират утре в квалификациите на паралелния гигантски слалом в Ливиньо. Началото на пресявките е в 10:00 часа българско време, а първите 16 в тях при мъжете и при жените продължават в директните елиминации от 14:00 часа същия ден.

Опитният 36-годишен Янков, който има 4 победи и 13 подиума в Световната купа, ще запише четвърто участие на зимни Игри, като единствено в Пекин 2022 той успя да преодолее квалификациите, но отпадна на осминафиналите от бъдещия шампион Бенямин Карл (Австрия) и остана 15-и в крайното класиране. За брат и сестра Замфирови и за Кръшняк това ще бъде олимпийски дебют.

В неделя от 13:30 часа ски бегачите - 23-годишният Даниел Пешков и 21-годишният Марио Матиканов, също ще направят олимпийски дебют в скиатлона на 10 + 10 километра в Тезеро.

Биатлонистите, които са в пълни състави от по четирима състезатели при мъжете (Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев) и при жените (Милена Тодорова, Мария Здравкова, Лора Христова и Валентина Димитрова), ще излязат за първото си състезание на трасето в Антхолц-Антерселва след 15:05 часа също на 8 февруари за смесената щафета на 4 по 6 километра.

В състава са най-опитният – 38-годишният Илиев, който трябва да запише пето зимно олимпийско участие, изравнен рекорд за България на легендата в шорттрека Евгения Раданова, неговата съпруга и лидерка на дамския отбор Милена Тодорова, 17-а в спринта от Пекин 2022, както и 22-годишните Константин Василев и Валентина Димитрова, които ще участват за първи път на зимни Игри.

В програмата на биатлона има общо 11 състезания – по четири индивидуални (спринт, преследване, масов старт и индивидуална надпревара) в двата пола, както и щафети за мъже, за жени и смесена щафета.

На 9 февруари в 20:00 часа Владимир Зографски ще се състезава на малката шанца в Предацо на четвърта поредна Олимпиада, като ще се опита да подобри най-доброто си класиране – 14-ото място в Пьончан 2018 също на малка шанца. Надпреварата на голямата шанца ще се състои на 14 февруари.

На 10 февруари 24-годишната ски бегачка Калина Недялкова пък ще регистрира първото си олимпийско участие - в спринта при жените.

На 16 февруари пък на пистата в Бормио ще се спусне голямата надежда на българските алпийски ски Алберт Попов. 28-годишният Попов постигна най-добрия български резултат на предишната Олимпиада в Пекин 2022, като завърши девети в слалома. Именно в коронната си дисциплина, в която записа и първа победа за Световната купа през януари миналата година отново на италианска земя в Мадона ди Кампильо, той ще стартира в първия манш след 11:00 часа. 25-годишният Калин Златков също ще кара в слалома, а два дни по-рано ще направи дебют на зимни Игри в гигантския слалом.

Последна от българските спортисти олимпийското си участие ще направи фигуристката Александра Фейгин, която ще изиграе кратката си програма на 17 февруари в Милано. Ако се класира сред първите 24 в нея, тя ще продължи състезанието с волна програма два дни по-късно. 23-годишната Фейгин завърши на 23-о място при дебюта си на зимни Игри в Пекин 2022.