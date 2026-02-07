Ди Си с план как американските бойци да си върнат титлите в UFC

Към момента единственият американски боец в списъка на UFC, който държи шампионски пояс, е Кейла Харисън (19-1 MMA, 3-0 UFC). Бившата двукратна олимпийска златна медалистка по джудо стана шампионка в категория петел, след като победи Джулиана Пеня чрез събмишън на UFC 316.

С изключение на пояса BMF, който в момента е притежание на Макс Холоуей, и временната титла в лека категория, спечелена от Джъстин Гейджи на UFC 324, всички останали шампиони в организацията не са американци. Кормие, който е двукратен олимпийски борец (2004, 2008) и бивш капитан на американския отбор, е измислил идея как да промени това.

„Американският борец не е толкова отворен към битките, колкото ни е нужно, но аз имам план“, заяви Кормие в интервю за „Y'all Street“. „Ще накарам американските борци да се бият. Обичам тези момчета. Обичам Хабиб (Нурмагомедов). Обичам Ислам (Махачев). Те са най-добрите. Но искам американски борци за шампиони. Смятам, че това е единствената група от хора, която може да си върне титлите. Това ще бъде американският борец, защото познайте какво? Шампионите са източноевропейски борци – много малко от тях са страйкъри. Те са борци, които са шампиони. Трябва да върнем нашите борци обратно в смесените бойни изкуства“, добави той.

Досега никой не е намерил отговор на доминиращата борба на съотборниците на Кормие – Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев (28-1 MMA, 17-1 UFC), които наложиха пълна доминация в лека категория на UFC. Махачев дори отиде стъпка по-далеч, като спечели и титлата в полусредна категория след убедително представяне срещу Джак Дела Мадалена на UFC 322.