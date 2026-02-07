Популярни
Сестрите Йоберг се стремят към нов подиум в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 15:32
  • 526
  • 0
Сестрите Йоберг се стремят към нов подиум в Милано - Кортина

Сестрите от Швеция Хана и Елвира Йоберг спечелиха заедно злато в олимпийската щафета на Игрите в Пекин през 2022 г. и сега имат голямо желание да споделят отново подиума на Игрите в Милано-Кортина.

30-годишната Хана проправи пътя за 26-годишната си сестра, като спечели злато в индивидуалното бягане и добави сребро в щафетата на Игрите в Пьончан през 2018 г.

Четири години по-късно по-малката ѝ сестра се представи още по-добре, като поведе щафетата с Хана до златния медал и грабна два индивидуални сребърни медала в спринта и преследването, което я остави жадна за още олимпийски медали.

„Сестрински подиум тук в Антхолц би означавал много. Споделихме толкова много моменти в този спорт, така че да стоим там заедно би било много специално“, каза Елвира преди смесената щафета в неделя, която се очаква да бъде „много конкурентна олимпийска биатлонна програма“.

„Невероятно предизвикателно е, но това е и причината да е толкова мотивиращо. Знаеш, че всеки уикенд някой нов може да се изяви и да спечели, така че наистина трябва да си остър през цялото време“, добави Елвира.

С Италия и Франция, които се гордеят с много силни отбори, и селекция на Норвегия, която никога не може да бъде подценявана, сцената е подготвена за някои епични битки на пистата и стрелбището, а двете сестри ще бъдат съотборнички в щафетните дисциплини и съпернички в индивидуалните състезания.

„Нивото в женския биатлон в момента е изключително високо и това е нещо, което наистина ми харесва. Няма лесни състезания и няма лесни победи, което кара всеки подиум да се чувства заслужен. Трудно е, но и много забавно“, каза Хана.

По-възрастната Йоберг каза, че макар да се радва да си спомня за индивидуалния си триумф през 2018 г., тя няма намерение да живее в миналото.

„Това са ми третите Олимпийски игри, но все още чувствам, че имам още много да покажа. Тук съм, за да се състезавам за медали – и да създавам нови моменти, а не да гледам назад“, каза тя.

По-малката ѝ сестра възнамерява да използва добре научените уроци от Игрите през 2022 г., когато застане на стартовата линия в биатлонната арена Антхолц-Антерселва.

„Най-голямата разлика е опитът. Влизайки в Пекин, всичко беше ново и много интензивно, а аз все още учех какво означава да се състезаваш на Олимпийските игри.

Сега познавам себе си много по-добре като спортист и се доверявам на процеса си по различен начин. Все още съм „също толкова гладна и мотивирана, но съм по-спокойна и по-уверена в начина, по който подхождам към всяко състезание“, завърши Елвира.

