Ще даде ли тласък на туризма Олимпиадата

Провеждането на състезанията по биатлон в Антхолц-Антерселва се очаква да даде силен тласък на туризма в региона, като хотелите, ресторантите и туристическите атракции ще представят уникалната си култура с германско влияние пред олимпийска публика.

В "Nancy's Holiday Homes", разположен на около 16 км от центъра по биатлон, който ще бъде домакин на състезанията от Олимпийските игри в Милано-Кортина, собственичката Нанси Пругер е в центъра на фоайе, изпълнено със швейцарски спортисти, разговарящи с медиите.

В неделя със смесената щафета ще бъде даден старт на състезанията, а с участието на изключително популярните Доротея Вирер и Томазо Джакомел в италианския отбор, вълнението достига връхната си точка.

„Доро и Томи са, разбира се, много обичани. Те са нашите герои в много отношения и ще ги подкрепяме с всички сили. Тук хората имат богата традиция в биатлона . . . това е спорт с богата история в региона и местните хора са много ангажирани“, каза Пругер пред агенция Ройтерс.

Родена и израснала в района, тя е работила в Северна Италия, преди да се завърне и да преобрази бившия къмпинг на родителите си в комплекс от къщи, които привличат любителите на природата през цялата година.

„През зимата основно посрещаме любители на алпийски ски и ски бягането. Биатлонът, разбира се, не е спорт, който много хора практикуват, но всяка година тук се провежда кръг от Световната купа. Има и много хора, които идват за зимни преходи - има хубави пътеки, които водят до края на долината, така че основно заради природата идват хората тук“, обясни тя.

Оградени от величествените, заснежени върхове на Доломитите, които са част от Италианските Алпи, гледките са спиращи дъха. Множество ски лифтове прорязват горите, докато местни и туристи се качват на обществения транспорт с екипировката си под ръка, за да прекарат няколко часа по снежните склонове.

Много посетители се изненадват, когато видят табели както на немски, така и на италиански език, но автономната провинция Южен Тирол граничи с Австрия на север, а повече от половината от населението говори немски. Районът е окупиран от Италия в края на Първата световна война и анексиран от Кралство Италия през 1919 година, а сегашният му статут е определен с австрийско-италиански договор, подписан през 1971-а.

Докато ежегодното състезание от Световната купа по биатлон привлича вниманието на феновете на спорта към региона, мащабът на интереса, който пораждат Олимпийските игри, е на съвсем друго ниво и Пругер, заедно с други представители на местния туристически борд, очакват значителен ръст след Игрите.

Попитана да даде една причина защо хората трябва да посетят региона, Пругер се усмихва: "Освен прекрасната природа, приятните хора и добрата кухня? Тук има много неща за правене. За мен лично най-красивото е, че всичко се променя през четирите сезона. Мисля, че именно смесицата, съчетанието на природа, култури и традиции прави това място толкова специално.“