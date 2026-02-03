Популярни
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов с 12 точки, Шлепск с 12-а загуба в Полша

Аспарух Аспарухов с 12 точки, Шлепск с 12-а загуба в Полша

  • 3 фев 2026 | 11:00
  • 159
  • 0

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и неговият отбор Шлепск Малов Сувалки допусна 12-а загуба в полската Plus Liga.

Шлепск допусна домакински неуспех срещу Купрум Стилон (Хожув) с 0:3 (21:25, 23:25, 22:25) в мач от 19-ия кръг.

Аспарух Аспарухов реализира 12 точки (2 аса, 1 блок, 45% ефективност в атака, 16% перфектно и 53% позитивно посрещане - +3).

Бартош Филипяк заби 20 точки (54% ефективност в атака +14) за домакините.

Мати Ено бе най-резултатен за гостите с 18 точки (2 аса, 1 блок, 68% ефективност ва така, 50% позитивно посрещане - +15).

Едуардо Невеш Ату добави още 14 точки.

Шлепск заема 10-о място с актив от 21 точки (6 победи, 12 загуби).

Хожув е 12-и с 18 точки (5 победи, 13 загуби).

