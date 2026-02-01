Николай Къртев с 8 точки, Монпелие с 15-и успех

Българският волейболист Николай Къртев и неговият отбор Монпелие записаха 15-и успех във френската Marmara SpikeLigue LNV.

Монпелие победи като гост Шомон с 3:2 (21:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:13) в мач от 18-ия кръг, който се игра пред 828 зрители.

Николай Къртев игра силно в първите 3 гейма и реализира 8 точки (80% ефективност в атака - +6), след което бе заменен от Хаукеа Маре.

Бившият германски диагонал на Хебър (Пазарджик) Симон Хирш влезе като резерва и стана най-резултатен за Монпелие с 19 точки (3 аса, 2 блока, 56% ефективност в атака - +3) и бе избран за MVP.

Аржентинският капитан на тима Езекиел Паласиос добави още 18 точки (2 аса, 59% ефективност в атака, 6% перфектно и 53% позитивно посрещане - +11).

Джейкъб Пастьор заби 22 точки (2 аса, 3 блока, 65% ефективност в атака, 14% перфектно и 32% позитивно посрещане - +9).

Словенецът Рок Брачко добави 19 точки (1 блок, 60% ефективност в атака, 19% перфектно и 47% позитивно посрещане - +11).

Монпелие е трети във временното класиране с актив от 42 точки (15 победи, 3 загуби).

Шомон е 12-и с актив от 16 точки (4 победи, 14 загуби).

В следващия 19-и кръг Монпелие е домакин на Ница на 3 февруари от 21:00 часа.

ШОМОН - МОНПЕЛИЕ 2:3 (25:21, 22:25, 25:22, 21:25, 13:15)

ШОМОН: Серхиус Серефин 3, Джошуа Марти 12, Джейкъб Пастьор 22, Рок Брачко 19, Тван Вилтенбург 9, Алекс Сааремаа 10 - Лилиан Льо Мюр-либеро (Тео Дюран-либеро, Брет Уолш)

Старши треньор: ИБАН ПЕРЕС

МОНПЕЛИЕ: Матиас Санчес 2, Венсан Матиас 3, Есекиел Паласиос 18, Максим Ервоа 11, НИКОЛАЙ КЪРТЕВ 8, Кентен Жофроа 15 - Корентен Фелю-либеро (Артур Пиацета, Симон Хирш 19, Хаукеа Маре 3)

Старши треньор: ЛОА ЛьО МАРЕК.