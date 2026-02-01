Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Къртев с 8 точки, Монпелие с 15-и успех

Николай Къртев с 8 точки, Монпелие с 15-и успех

  • 1 фев 2026 | 14:21
  • 176
  • 0
Николай Къртев с 8 точки, Монпелие с 15-и успех

Българският волейболист Николай Къртев и неговият отбор Монпелие записаха 15-и успех във френската Marmara SpikeLigue LNV.

Монпелие победи като гост Шомон с 3:2 (21:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:13) в мач от 18-ия кръг, който се игра пред 828 зрители.

Николай Къртев игра силно в първите 3 гейма и реализира 8 точки (80% ефективност в атака - +6), след което бе заменен от Хаукеа Маре.

Бившият германски диагонал на Хебър (Пазарджик) Симон Хирш влезе като резерва и стана най-резултатен за Монпелие с 19 точки (3 аса, 2 блока, 56% ефективност в атака - +3) и бе избран за MVP.

Аржентинският капитан на тима Езекиел Паласиос добави още 18 точки (2 аса, 59% ефективност в атака, 6% перфектно и 53% позитивно посрещане - +11).

Джейкъб Пастьор заби 22 точки (2 аса, 3 блока, 65% ефективност в атака, 14% перфектно и 32% позитивно посрещане - +9).

Словенецът Рок Брачко добави 19 точки (1 блок, 60% ефективност в атака, 19% перфектно и 47% позитивно посрещане - +11).

Монпелие е трети във временното класиране с актив от 42 точки (15 победи, 3 загуби).

Шомон е 12-и с актив от 16 точки (4 победи, 14 загуби).

В следващия 19-и кръг Монпелие е домакин на Ница на 3 февруари от 21:00 часа.

ШОМОН - МОНПЕЛИЕ 2:3 (25:21, 22:25, 25:22, 21:25, 13:15)

ШОМОН: Серхиус Серефин 3, Джошуа Марти 12, Джейкъб Пастьор 22, Рок Брачко 19, Тван Вилтенбург 9, Алекс Сааремаа 10 - Лилиан Льо Мюр-либеро (Тео Дюран-либеро, Брет Уолш)

Старши треньор: ИБАН ПЕРЕС

МОНПЕЛИЕ: Матиас Санчес 2, Венсан Матиас 3, Есекиел Паласиос 18, Максим Ервоа 11, НИКОЛАЙ КЪРТЕВ 8, Кентен Жофроа 15 - Корентен Фелю-либеро (Артур Пиацета, Симон Хирш 19, Хаукеа Маре 3)

Старши треньор: ЛОА ЛьО МАРЕК.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов и Давид Давидов: Горди сме, че имаме принос България да побеждава

Владо Николов и Давид Давидов: Горди сме, че имаме принос България да побеждава

  • 1 фев 2026 | 12:33
  • 386
  • 1
Силен Венислав Антов с 18 точки, Туркоа с лесна победа във Франция

Силен Венислав Антов с 18 точки, Туркоа с лесна победа във Франция

  • 31 яну 2026 | 22:50
  • 1407
  • 0
Христина Вучкова и Протон с драматична загуба в Русия

Христина Вучкова и Протон с драматична загуба в Русия

  • 31 яну 2026 | 21:45
  • 1285
  • 0
Страхотна Мерелин Николова с 25 точки донесе първа победа на Бахчелиевлер в Турция

Страхотна Мерелин Николова с 25 точки донесе първа победа на Бахчелиевлер в Турция

  • 31 яну 2026 | 21:16
  • 1717
  • 2
ЦСКА обърна Берое за 10-а победа в efbet Супер Волей

ЦСКА обърна Берое за 10-а победа в efbet Супер Волей

  • 31 яну 2026 | 21:15
  • 2550
  • 0
Мартин Атанасов и Монца взеха "българското" дерби срещу Гротадзолина и Татаров

Мартин Атанасов и Монца взеха "българското" дерби срещу Гротадзолина и Татаров

  • 31 яну 2026 | 20:58
  • 2522
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 204
  • 0
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 35824
  • 70
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 13116
  • 15
Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

Реал Мадрид - Райо Валекано (съставите)

  • 1 фев 2026 | 13:34
  • 3376
  • 3
Дежа вю в Манчестър Юнайтед

Дежа вю в Манчестър Юнайтед

  • 1 фев 2026 | 09:15
  • 30667
  • 5
Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

  • 1 фев 2026 | 07:08
  • 14849
  • 0