Британска спринтьорка си спомня за парти с младия Юсейн Болт след олимпийски рекорд: Никога няма да забравя

Британската спринтьорка Монтел Дъглас се радва на изключителна кариера в елитния спорт, а един от най-запомнящите се моменти в нея е празненство с младия Юсейн Болт. Някогашната шампионка от Игрите на Британската общност прекрати състезателната си кариера през 2018 г., но признава, че е имала някои от най-незабравимите си моменти на пистата, особено с най-бързия човек на планетата Юсейн Болт.

През 2008 г., след като поставя нов британски рекорд от 11.05 секунди на 100 метра, Монтел Дъглас се отправя към Олимпийските игри в Пекин.

Там тя се състезава на 100 метра и помага на щафетата 4х100 метра да достигне финала. Впечатляващото ѝ представяне на пистата ѝ носи покана за едно много специално тържество.

След игрите родената в Лондон спринтьорка се озовава на партито за 22-рия рожден ден на най-бързия човек в историята Юсейн Болт.

"Един наистина страхотен момент беше партито с Юсейн Болт за 22-рия му рожден ден“, спомня си Дъглас в ексклузивно интервю за Sporf. "Бяхме заедно на Олимпийските игри. Бяхме на една и съща възраст и това беше първата ни Олимпиада. Той тъкмо беше спечелил три златни медала и беше влязъл в историята. Беше епичен момент за всички, които го гледаха, и за всички, които бяха там.“

Тя добавя: "Да бъда част от това празненство е нещо, което никога няма да забравя. Той не беше суперзвездата Болт, която познаваме сега, защото тъкмо започваше. Да видиш докъде стигна, правейки го три пъти, е просто невероятно.“

Десетилетие след летния си дебют, Монтел Дъглас отново влезе в историята, като се състезава за отбора на Великобритания в бобслея на Зимните олимпийски игри през 2018 г. в Пьонгчан, Южна Корея. Преходът от спринта към това, което тя нарича "Формула 1 на лед“, е бил плашещ.

Размишлявайки за първия си път в бобслей, Монтел Дъглас си спомня как е задала решаващ въпрос на треньора си. "Спуснах се за първи път, застанах на върха на планината и попитах треньора си: "Мога ли да умра?“.

"Спуснах се и не бях сигурна, че ми харесва, но го направих отново, защото трябва да го направиш два пъти, и си помислих: "Това е доста готино“. Спускаш се по ледени планини; дълго е една миля... Нужна е невероятна издръжливост. Трябва да си психически здрав или луд, за да го правиш.“

Сега, работейки като анализатор, Монтел Дъглас с нетърпение очаква предстоящите игри и предвижда силни резултати за отбора на Великобритания, като залага на световния шампион по скелетон Мат Уестън за златен медал.

Монтел Дъглас, която участва и в телевизионното шоу "Гладиатори“, отбелязва многостранността на много британски спортисти и дори избира бивша съотборничка, която би искала до себе си в предаването.

"Бих избрала Адел Никол“, смее се тя. "Тя влезе в историята с първия по рода си женски монобоб за отбора на Великобритания, тя е моя стара съотборничка... Тя е истински звяр, толкова силна, мощна, умна и изцяло подкрепяща женската сила. Имам нужда от нея в моя отбор.“

Снимки: Gettyimages