"Алианц Арена" грейна в цветовете на италианския флаг по случай Олимпиадата

По случай откриването на 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо стадион „Алианц Арена“ в Мюнхен светна в специални цветове от 18:30 до 21:30 ч. По повод церемонията по откриването на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано, на фасадата на стадиона на Байерн Мюнхен грейнаха националните цветове на страната домакин Италия, заедно с германското знаме.

Olympic glow-up 🏔️✨



Bayern's Allianz Arena shines in 🇮🇹🤝🇩🇪 colors to celebrate the Milan–Cortina Winter Games opening 🔥 pic.twitter.com/WOP6rC0IIc — DW Sports (@dw_sports) February 6, 2026

„Байерн пожелава на всички спортисти честни и успешни олимпийски и параолимпийски игри”, каза президентът на Байерн Херберт Хайнер. Факелът на Милано и Кортина хвърля светлина и върху кандидатурата на Мюнхен. Нашият град не се бори само за няколко седмици спорт, а за въздействие в продължение на десетилетия: срещи, участие, образование. Олимпийските и параолимпийските игри обединяват общността на града организатор и насърчават социалното взаимодействие между различните среди и поколения. Те вдъхновяват децата и младежите за спорта и укрепват интеграцията. Ето защо Байерн подкрепя Мюнхен отново да се превърне в сцена на Игрите.“

Спортните съоръжения на германския рекордьор по титли – „Алианц Арена“, „БМВ Парк“ и „САП Гардън“ – също биха били използвани, ако събитието се проведе в града. Преди положителния референдум на жителите на Мюнхен през есента Байерн проведе кампания в подкрепа на кандидатурата по различни начини, включително чрез видеоклипове и изявления на влиятелни личности като Ули Хьонес, футболисти и баскетболисти, както и информационни щандове на своите обекти.

Преди домакинския мач срещу Борусия (Дортмунд) на „Алианц Арена“, Хайнер и изпълнителният директор Ян-Кристиан Дрезен се снимаха с официални гости, сред които баварският премиер Маркус Зьодер и седем олимпийски атлети на Адидас (включително спринтьорката Джина Люкенкемпер), за да мотивират феновете да гласуват „за“ кандидатурата на Мюнхен.

Отборът, воден от капитана Мануел Нойер, също се нареди зад транспаранта „Обединени за Мюнхен – OlympiJA“ (ОлимпиДА).