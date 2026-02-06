Елица Атанасийевич и Паниониос на исторически полуфинал в Европа

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина) се класираха на исторически полуфинал в третия по сила евротурнир "Чалъндж къп". Воденият от Драган Нешич отбор надделя като домакин на кипърския Олимпиада Неаполис (Никозия) с 3:2 (25:18, 23:25, 25:23, 21:25, 15:8) срещата-реванш от 1/4-финалите на турнира, игран снощи пред около 500 зрители.

Така след две победи с 3:1 и 3:2 гейма Паниониос продължава напред към полуфиналите за "Чалъндж къп". Там ще има гръцко дерби, след като Атанасийевич и компания ще играят срещу гранда Панатинайкос, който пък отстрани сръбския Цървена звезда (Белград). Мачовете са съответно на 18-и и 25-и февруари.

Елица Атанасийевич близо до полуфинали в Европа

Елица Атанасийевич игра до края на третия гейм за Паниониос и стана втора по резултатност с 13 точки (1 блок, 1 ас, 44% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +8) за успеха.

Над всички за домакините беше Полина Рахимова с 23 точки (1 блок, 4 аса и 51% ефективност в атака - +17) за победата.

За тима на Олимпиада най-резултатна бе Малина Терел със страхотните 32 точки (2 аса и 61% ефективност в атака - +27), но и това не помогна.