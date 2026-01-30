Елица Атанасийевич близо до полуфинали в Европа

Националката Елица Атанасийевич и тимът на Паниониос са на крачка от полуфинали на третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите.

Воденият от Драган Нешич отбор надигра като гост кипърския Олимпиада Неаполис (Никозия) с 3:1 (21:25, 25:17, 25:19, 25:14) в първи мач от четвъртфиналите на надпреварата.

Втората среща е на 5 февруари (четвъртък) от 19:00 ч. б.в. Паниониос трябва да спечели само два гейма, за да продължи напред.

Елица Атанасийевич се отчете с 12 точки (1 ас, 1 блокада). Най-резултатна бе Полина Рахимова със 17 точки (1 ас, 4 блокади). Бианка Ристичевич се разписа с 14 точки (2 блокади). За съперника Малина Терел записа 21 точки.