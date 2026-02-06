Орбелус - новото лице на духа на Пирин

ВК Пирин (Разлог) официално представи своя талисман - Орбелус, по-известен сред феновете като Орби. Орелът не е избран случайно - той олицетворява силата, свободата и устрема, които са в основата на клубната идентичност.

Името Орбелус носи дълбок символизъм. То произлиза от най-старото известно название на планината Пирин - Орбелус, което означава "белоснежна планина". Това име е свързано с представите за чистота, величие и непреклонност - качества, които ВК Пирин се стреми да отстоява както на игрището, така и извън него.

Силата на скалите и полетът на орлите се срещат в образа на Орби - талисман, който ще бъде неразделна част от атмосферата по време на мачовете и ще вдъхновява играчи и привърженици. Той символизира непреклонния характер на отбора и връзката му с планината, дала име и дух на клуба.

"Твърди като скалите, летим като орлите", това не е просто послание, а философия, която ВК Пирин следва. Орбелус е въплъщение на тази идея и още една стъпка към изграждането на силна идентичност, обединяваща отбора и неговата общност.

