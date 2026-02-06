Трогателен жест на ЗОИ 2026. Звезда в биатлона почита покойна легенда в колоезденето

Голям любител на колоезденето и от италиански произход, френският състезател на биатлон Емилиен Жаклен ще участва на стартовете на Олимпийските игри в Милано-Кортина, носейки обеца, която е принадлежала на Марко Пантани, за да отдаде почит на човека, който "му е дал желание да се занимава със спорт", предаде АФП.

"По време на тези две седмици на Олимпийските игри ще нося обецата на Марко. Неговото семейство ми я зае, за да мога да бягам с нея тук, в Италия", написа в профила си в Инстаграм Жаклен, който е двукратен сребърен медалист в щафетата от Олимпийските игри в Пекин през 2022.

"Чрез тази обеца, този толкова специален аксесоар, не само Марко ще бъде с мен, но и тази идея за състезание, за кураж, за хъс, за смелост да атакуваш, когато никой не смее", казва още французинът.

"Когато бях малък, баща ми ни купи каста от Тур дьо Франс 1998. От тази възраст никога не съм спрял да се възхищавам на Пирата. Исках да бъда като него. Не само да печеля състезания, но и да се забавлявам, да вълнувам хората. Да правя зрелищни обрати, да бъда смел", пише Жаклен.

Петкратен световен шампион, в това число три пъти в щафетата, биатлонистът от Гренобъл вече е признавал за страстта си към колоезденето, обяснява, че се е вдъхновил от хъса на Матьо Бйргадо, за да стигне до второто място в преследването в Гран-Борнар за Световната купа.

Емилиен Жаклен се надява да спечели първия олимпийски медал индивидуално в Антерселва, където приятелят му от детинство Нанс Петерс вдигна ръце като победител в етап на Обиколката на Италия през 2019.