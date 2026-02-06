Център на Каролина беше включен в последния момент в олимпийския отбор на Канада

Популярни
  • 6 фев 2026 | 11:22
  • 312
  • 0
Центърът на отбора от НХЛ Каролина Сет Джарвис е включен в последния момент в състава на Канада за олимпийския турнир по хокей на лед в Милано-Кортина, след като Брейдън Пойнт е с контузия и няма да участва, съобщи олимпийският комитет на Канада.

Пойнт, който спечели Купата Стенли с отбора на Тампа Бей през 2020-а и през 2021-а година, не е играл повече от три седмици заради контузия на крака, която получи в мача с Филаделфия.

Заместникът му Джарвис беше добавен най-напред в разширения състав и това стана преди една седмица, тъй като състоянието на Пойнт видимо не се подобряваше. Сега центърът на Каролина пристига в лагера и ще може да играе в първата среща на тима на Олимпиадата срещу Чехия. Иначе за последно беше в състава на турнира „Четирите нации“, който се проведе през есента на 2025-а година.

Брайтън Пойнт е вторият отпаднал хокеист в Канада заради травма след Антъни Сирели, също играч от върха на атаката. Мястото му беше заето от Сам Бенет – носител на наградата „Кон Смит“ за най-полезен състезател в плейофите на НХЛ. На Зимната Олимпиада хокеистите от най-силното първенство в света се завръщат за първи път от 2014-а година.

