Любовна връзка на Зимните олимпийски игри води до много пикантно съперничество

Много двойки заминаха заедно за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, като в това число влизат родните биатлонисти Владимир Илиев и Милена Тодорова, американските сноубордисти Ред Джерард и Хейли Лангленд, холандската кънкобегачка Джой Бойне и колегата й Келд Нуис и други. На тях не им се налага изправят един срещу друг. Има обаче и такива двойки, които се превръщат за кратко в съперници. Такъв е случаят с бразилката Никол Силвейра и белгийката Ким Мейлеманс в скелетона, но и в хокея на лед има две партньорки.

Става въпрос за Анна Кйелбин и Роня Саволайнен. Първата е настоящ капитан на шведския женски отбор по хокей на лед, а Саволайнен играе за тима на Финландия. Двете са заедно от дълго време, а от октомври 2024 г. Кйелбин и Саволайнен дори са сгодени.

Кйелбин и Саволайнен все още се разминават в първите мачове от хокейния турнир в Северна Италия Швеция и Финландия могат да се срещнат едва в мачовете за медалите.