Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Любовна връзка на Зимните олимпийски игри води до много пикантно съперничество

Любовна връзка на Зимните олимпийски игри води до много пикантно съперничество

  • 6 фев 2026 | 13:12
  • 737
  • 1
Любовна връзка на Зимните олимпийски игри води до много пикантно съперничество

Много двойки заминаха заедно за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, като в това число влизат родните биатлонисти Владимир Илиев и Милена Тодорова, американските сноубордисти Ред Джерард и Хейли Лангленд, холандската кънкобегачка Джой Бойне и колегата й Келд Нуис и други. На тях не им се налага изправят един срещу друг. Има обаче и такива двойки, които се превръщат за кратко в съперници. Такъв е случаят с бразилката Никол Силвейра и белгийката Ким Мейлеманс в скелетона, но и в хокея на лед има две партньорки.

Става въпрос за Анна Кйелбин и Роня Саволайнен. Първата е настоящ капитан на шведския женски отбор по хокей на лед, а Саволайнен играе за тима на Финландия. Двете са заедно от дълго време, а от октомври 2024 г. Кйелбин и Саволайнен дори са сгодени.

Кйелбин и Саволайнен все още се разминават в първите мачове от хокейния турнир в Северна Италия Швеция и Финландия могат да се срещнат едва в мачовете за медалите.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Весела Лечева: Самото участие тук е победа! Успех, прекрасни български спортисти!

Весела Лечева: Самото участие тук е победа! Успех, прекрасни български спортисти!

  • 6 фев 2026 | 10:21
  • 2188
  • 3
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 4367
  • 0
Защо Иван Динев слуша "Бяла роза" в Нагано'98 и какво мисли за феномена Иля Малинин

Защо Иван Динев слуша "Бяла роза" в Нагано'98 и какво мисли за феномена Иля Малинин

  • 6 фев 2026 | 09:39
  • 747
  • 0
Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята

Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята

  • 6 фев 2026 | 09:22
  • 685
  • 0
Владимир Зографски: Условията ще окажат голямо влияние

Владимир Зографски: Условията ще окажат голямо влияние

  • 6 фев 2026 | 08:57
  • 1526
  • 0
Днес стартират 25-тите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-тите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 8063
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 10721
  • 46
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 8063
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 7655
  • 20
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 13955
  • 68
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 4367
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 8913
  • 5