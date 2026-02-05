Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Мейжоу Хака
  3. Вини Трибуле ще продължи кариерата си в китайската втора дивизия

Вини Трибуле ще продължи кариерата си в китайската втора дивизия

  • 5 фев 2026 | 19:13
  • 115
  • 0
Вини Трибуле ще продължи кариерата си в китайската втора дивизия

Нападателят Вини Трибуле, който в България играеше за отборите на Берое и Ботев (Пловдив), ще продължи кариерата си в китайската втора дивизия, съобщи страницата в социалната мрежа Х - AllezLesLions.

Трибуле е подписал договор за две години с отбора на Мейджоу Хака, който през 2025-а година беше в Суперлигата, но завърши на 15-о място и изпадна във второто ниво. 26-годишният таран беше без отбор от юли месец насам, когато приключиха отношенията му с Ботев (Пловдив) и оттогава не беше играл официален мач. 

