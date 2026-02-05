Сноубордистите с поредна тренировка в Ливиньо

Популярни
  • 5 фев 2026 | 17:42
Сноубордистите от национални тим, който ще участва в зимните олимпийски игри Милано – Кортина, проведоха поредната си тренировка. В първите дни всички, без Радо Янков, караха и ски, но днес се концентрираха върху подготовката за най-важния старт през годината. В гигантския слалом, който е насрочен за неделя, ще участват Радослав Янков, Малена Замфирава, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк.

Днес първа тренировка на олимпийската шанца ще направи асът ни в ски скока Владимир Зографски. Както вече съобщихме биатлонистите имаха почивен ден. Част от тях утре ще пътуват до Кортина, за откриването на игрите. Още не е решено, които точно състезатели ще бъдат на церемонията, а знаменосец е Владо Илиев. Олимпийските обекти ще посещават и от представителите на българските медии, които са тук със съдействието на Мото – Пфое.

Александър Гигов, специален пратеник на Sportal.bg на Олимпийските игри.

