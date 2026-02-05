Мач от олимпийския женски хокеен турнир бе отложен със седмица

Организаторите на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо съобщиха, че мачът между Канада и Финландия от женския турнир по хокей на лед е отложен по молба на европейския отбор.

Срещата трябваше да се играе тази вечер от 22:10 часа, но е преместена за 12 февруари от 15:30 часа. Причината за отлагането е големият брой болни състезателки във финландския тим. В момента 13 от тях са или болни, или поставени под карантина заради норовирус.

Отборите на Канада и Финландия са в група "А" на олимпийския турнир, в която са още САЩ, Чехия и Швейцария.