Страхотна новина за норвежцитe: Крадецът се уплаши, извини се и върна екипировката

Неизвестен извършител върна на норвежките ски скачачи екипировката, която им беше открадната по време на състезанието за Световната купа във Вилинген миналия уикенд.

От полицията съобщиха пред агенция ДПА, че пратка, съдържащ каски, якета и ски очила, е пристигнала в ски клуб във Вилинген. Пакетът вероятно е изпратен от един от двамата заподозрени, който преди това е контактувал с полицията и норвежкия отбор.

Не е ясно дали всички откраднати вещи са върнати.

В сряда спортният директор на норвежкия отбор по ски скокове Ян-Ерик Аалбу разкри, че е бил потърсен по телефона от заподозрения извършител, който се е извинил за кражбата.

"Той се извини, много се страхуваше от последствията. Беше явно разкаял се грешник“, каза Аалбу за онлайн вестник Nettavisen.

Събитието във Вилинген беше последната спирка от Световната купа за ски скачачите преди Зимните олимпийски игри през 2026 г.