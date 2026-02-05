Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Националът по биатлон Антон Сипанов: Със сигурност има шансове за медал

Националът по биатлон Антон Сипанов: Със сигурност има шансове за медал

  • 5 фев 2026 | 16:04
  • 143
  • 0

Националът по биатлон Антон Синапов вече проведе тренировка с отбора на България на олимпийското трасе в Антерселва преди стартовете от Игрите в Милано-Кортина 2026.

Той се надява да показа най-доброто от себе си и заяви, че в последните дни всички в отбора се подобряват.

"Като имаме предвид, че преди този лагер повечето от нас бяхме болни, след проведените няколко тренировки в предните дни, мисля, че нещата с всеки изминал ден се подобряват. Естествено, болестите влияят на спортната форма, но се надявам за състезанието да сме оптимално в най-добра кондиция. Естествено, очакванията ни са големи, всеки може сам да каже за себе си, но аз лично като моя трета Олимпиада, вече имам опит и надявам се да покажа най-доброто от себе си, защото последните 2-3 години тренирах изключително много. Това за мен ще бъде като една награда, ако успея да покажа възможностите си на 100%", каза Синапов.

Той е доволен от условията в Италия.

"Условията са страхотни. Тук всяка година имаме кръг от Световната купа, знаем трасето много добре. Разликата между това трасе и абсолютно всички други е, че е доста тежко. Самата надморска височина играе голяма роля. И сега с новия сняг, който падна преди няколко дни, малко усложнява бягането на атлетите. Но да, запознати сме с трасето, няма нещо, което да е по-различно от предните години. Надявам да нямаме изненади", добави той.

Синапов заяви, че довечера ще стане ясно кой ще участва в смесената щафета на 4 по 6 км в неделя.

"Тази вече ще имаме събрание. Треньорите ще ни кажат каква ще е програмата и ще имаме яснота за следващите дни", заяви българинът и допълни, че в Антерселва не се усеща много олимпийския дух.

"Тук, понеже ние не сме в Олимпийското село, не е като в Милано. Ние спим в обикновен хотел, както бяхме и на тренировъчния лагер по Коледа и Нова година. Долу в града, на 10-15 км от тук има  Олимпийски хотел и там е малко по-различно, докато тук не усещаме така на 100% олимпийския дух, както на предните две Олимпиади - олимпийско село, всички атлети на едно място. Това е по-различното наистина тази Олимпиада, но не мисля, че е фатално", каза Синапов.

Той разкри, че домакините са направили промени по трасето и е вълнуващо да чуеш подкрепата на 20-хилядната публика на финала.

"О, да, разбира се. Има много големи промени. Една от тях е, че промениха малко трасето. Самият подход за финала го направиха абсолютно също, както е в Осло Холменколен. Тази и миналата година, от миналата година вече се минава зад стрелбището за финала. Докато преди беше малко по-различно. Но като организация това е една от трите големи купи, които се провеждат тук и винаги се справят на изключително високо ниво.  Много е вълнуващо да чуваш публиката на финала. Тук се събират даже много, много повече хора, но със сигурност е вълнуващо като се състезаваш пред толкова много хора и публика. И още по-вълнуващо е, че в нашия спорт публиката подкрепя абсолютно всеки състезател", добави националът.

Синапов коментира, че всеки спортист мечтае за медал от такъв голям форум, а в последните години зимните спортове в България имат огромен прогрес.

"Олимпиадата е едно по-различно състезание. Естествено всеки идва да се бори на 100%, да покаже най-доброто от себе си. Всеки мечтае и иска да вземе медал на такъв голям форум. Това е много по-различно, защото напрежението е огромно. Със сигурност има шансове за медал. Знаете в последните години зимните спортове в България показаха огромен прогрес и огромен напредък във всички дисциплини,  не само в биатлона и в алпийския снооборд, в алпийските ски и в ски скока - всички зимни спортове имат огромен потенциал. Мисля, че, ако всеки успее да се събере и концентрира това е реалистично и възможно. Естествено, късмет да има в деня на състезанието", завърши биатлонистът.

