  2. Милано - Кортина 2026
  3. Биатлонистите получиха почивен ден, само Валентина Димитрова тренира индивидуално

Биатлонистите получиха почивен ден, само Валентина Димитрова тренира индивидуално

  • 5 фев 2026 | 14:57
  • 401
  • 0

След вчерашната тренировка на олимпийското трасе българските биатлонисти имат почивен ден днес.

Единствено Валентина Димитрова направи тренировка по собствено желание на стадиона в Антхолц/Антерселва. Останалите останаха в олимпийското село.

Ваксмайсторите от българския отбор Фаусто Бормети, Федерико Майори и Роберто Гарсия също тестваха трасето.

Добрата новина от българския лагер е, че всички състезатели са здрави и в добро функционално състояние.

Състезанията в биатлона започват в неделя.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на Олимпийските игри

