Биатлонистите получиха почивен ден, само Валентина Димитрова тренира индивидуално

След вчерашната тренировка на олимпийското трасе българските биатлонисти имат почивен ден днес.
Единствено Валентина Димитрова направи тренировка по собствено желание на стадиона в Антхолц/Антерселва. Останалите останаха в олимпийското село.
Ваксмайсторите от българския отбор Фаусто Бормети, Федерико Майори и Роберто Гарсия също тестваха трасето.
Добрата новина от българския лагер е, че всички състезатели са здрави и в добро функционално състояние.
Състезанията в биатлона започват в неделя.
Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на Олимпийските игри