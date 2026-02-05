Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. АБФ: Грубо посегателство срещу фундаменталните ценности на спорта

АБФ: Грубо посегателство срещу фундаменталните ценности на спорта

  • 5 фев 2026 | 13:37
  • 520
  • 2

Асоциацията на българските футболисти изразява своята категорична и безусловна позиция срещу всеки акт на расизъм, дискриминация, език на омразата и заплахи срещу живота и сигурността на професионални футболисти.

"С дълбока тревога и възмущение АБФ приема информацията за расистките обиди и отправените смъртни заплахи към футболиста Бернард Текпетей по време на двубоя за Суперкупата на България. Подобни действия представляват грубо посегателство не само срещу конкретен играч, но и срещу фундаменталните ценности на спорта, човешкото достойнство и правовия ред.

Футболът е пространство на честна конкуренция, уважение и равнопоставеност. Няма и не може да има място за расизъм – нито на терена, нито по трибуните, нито в обществото. Всеки опит за унижение, сплашване или дехуманизиране на футболист поради неговия произход, цвят на кожата или националност е абсолютно недопустим и изисква незабавна, ясна и ефективна реакция от всички отговорни институции.

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

АБФ приветства предприетите действия за сезиране на компетентните органи и настоява за бързо, обективно и безкомпромисно разследване на случая, както и за налагане на адекватни санкции на всички виновни лица. Безнаказаността създава среда, в която подобни прояви се възпроизвеждат и ескалират.

В този контекст Асоциацията на българските футболисти подчертава с особена настойчивост необходимостта час по-скоро да бъде приет и реално приложен Законът за противодействие на футболното хулиганство. Липсата на ефективна законодателна рамка и превантивни механизми оставя футболистите, клубовете и редовите зрители уязвими и подкопава доверието в способността на държавата да защитава обществения интерес и сигурността на спортните събития.

АБФ ще продължи последователно да отстоява правата, достойнството и сигурността на професионалните футболисти в България и ще настоява за нулева толерантност към расизма, дискриминацията и насилието във всички техни форми.

Футболът трябва да обединява, а не да разделя", се казва в позиция на АБФ.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 4766
  • 5
Тодор Янчев и Стойчо Младенов-младши карат специализация в Жирона

Тодор Янчев и Стойчо Младенов-младши карат специализация в Жирона

  • 5 фев 2026 | 10:12
  • 959
  • 2
Върбица приема Родопа в Смолян

Върбица приема Родопа в Смолян

  • 5 фев 2026 | 10:04
  • 720
  • 0
Рилци започва с официалните мачове

Рилци започва с официалните мачове

  • 5 фев 2026 | 10:02
  • 492
  • 0
Пропадна контрола на дубъла на Черно море

Пропадна контрола на дубъла на Черно море

  • 5 фев 2026 | 09:57
  • 472
  • 0
Рилецо удари дубъла на Славия

Рилецо удари дубъла на Славия

  • 5 фев 2026 | 09:56
  • 701
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 7984
  • 19
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 5476
  • 7
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 7550
  • 87
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 2980
  • 4
ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 16618
  • 30
Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 4766
  • 5