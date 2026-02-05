"Суха мрежа" на Джет Грийвс помогна за седмата поредна победа на Кълъмбъс в НХЛ

Вратарят Джет Грийвс спаси 21 изстрела и направи четвърти "шътаут" в кариерата си, с което помогна на тима на Кълъмбъс Блу Джакетс да победи с 4:0 Чикаго Блекхоукс и да запише седмата си поредна победа в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Головете за "сините якета" реализираха Зак Веренски, Иван Проворов, Дантън Хайнен и Шон Монохан, а успехът, който е девети в последните десет мача, доближи Кълъмбъс само на четири точки от местата, даващи право на участие в плейофите на Изток.

What a performance from Jet Greaves 💪



He earns his fourth career @pepsi shutout! pic.twitter.com/FYga4OuxPx — NHL (@NHL) February 5, 2026

Чикаго пък загуби за седми път в последните си десет двубоя и вече е на десет точки зад плейофните позиции в Западната конференция

Шампионът Флорида Пантърс се наложи с 5:4 след дузпи на Бостън Брюинс в друга среща от тази нощ.

"Пантерите" водеха с 4:2 преди началото на последната третина, но позволиха да се стигне до изравняване и трябваше да печелят двете точки от мача след изпълнение на наказателни удари. При тях точни бяха Антон Лундел и Брад Маршан, а за Бостън вкара само Виктор Арвидсон.

Anton Lundell with a shorty! 🚨 pic.twitter.com/up2Ef62KYL — Sportsnet (@Sportsnet) February 5, 2026

В редовното време за победителите се разписаха Еету Луостаринен, Увис Балинскис, Матю Ткачук и Антон Лундел, а за Бостън на два пъти точен бе Майкъл Ейсимон, Марк Кастелич и Кейси Мителщед.

Въпреки успеха Флорида остава на четири позиции от местата, даващи право на участие в плейофите, а Бостън заема последното такова. Двата тима имат 61 и 69 точки съответно.