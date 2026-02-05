Aртьоми Панарин премина в Лос Анджелис като част от размяна на играчи

Клубът от Националната хокейна лига (НХЛ) Лос Анджелис Кингс придоби центъра Антьоми Панарин чрез размяна на играчи с Ню Йорк Рейнджърс и подписаха с него договор за две години, който е на стойност 22 милиона долара.

Досегашният клуб на суперзвездата Рейнджърс получава като част от сделката талантливия млад хокеист Лийм Грийнтрий, както и условни избори в третия и в четвъртия рунд на следващия драфт за играчи преди следващия сезон.

Отборът на Рейнджърс се реши да продаде водещия си голмайстор, след като отборът се срина до дъното на цялата Източна конференция и шансовете за класиране в плейофите не са особено сериозни. Панарин има 19 гола и общо 57 точки по системата „гол+пас“ в 52 мача до момента, като от януари не играе по клубно решение като предпазна мярка срещу контузии. Той можеше да стане неограничен свободен агент в края на сезона, а в момента Рейнджърс запазва 50 процента от 11.6 милиона долара, които той трябва да вземе до края на сезона и реално да си го върне при определени условия.

Четирикратен участник в Мача на звездите, Панарин беше основен играч за Рейнджърс в продължение на шест и половина сезона и за този период има 927 точки в кариерата си (321 гола, 606 асистенции) в 804 мача от редовния сезон с Ню Йорк, Колумбъс Блу Джакетс и Чикаго Блекхоукс. Той има 61 точки в кариерата си (21 гола, 40 асистенции) в 73 плейофни мача.

Според вестник „Ню Йорк Пост“, руснакът е изявил желание единствено да се премести в Кингс, ако в някакъв момент реши да се раздели с Рейнджърс. Също така още при пристигането си от Русия, той е бил обект на интерес от тима от Лос Анджелис, но едва сега ще има шанса да заиграе за „Кралете“.