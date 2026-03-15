Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
  3. Швеция преодоля ранно изоставане, за да спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон

Швеция преодоля ранно изоставане, за да спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон

  • 15 март 2026 | 18:08
Швеция преодоля ранно изоставане, за да спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон

Швеция преодоля ранно изоставане, за да спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон във ветровития естонски зимен център Опетя, а САЩ записаха историческо постижение с първи подиум. Американският отбор водеше до последния пост, преди шведката Елвира Йоберг и Лина Хаки-Грос от Швейцария да се окажат твърде силни за Марджи Фрийд.

Шведският квартет Виктор Бранд, Мартин Понсилуома, Анна Карин Хейденберг и Йоберг спечели с една наказателна обиколка и 14 резервни патрона, с 28.6 секунди преднина пред тима на Швейцария, който използва само 6 патрона. Шведите бяха едва 13-и след първия пост, но финишираха с най-доброто време от 1:16.32.0 час.

САЩ стигна до първия си подиум в щафетата с пасив от 34.6 секунди и 14 допълнителни патрона, въпреки че можеше да запише и по-предно класиране.

Силният състав на Норвегия се нареди на шеста позиция с пет наказателни рунда, а олимпийските шампиони Франция, в отсъствието на звездите Жулия Симон и Лу Жанмоно, завършиха осми с четири наказателни обиколки и изоставане от 2 минути.

Отборът на България беше затворен с обиколка и се нареди 22-и. Още на първи пост Константин Василев не успя да се справи със силните пориви на вятъра и навъртя пет наказателни обиколки, след което Владимир Илиев направи още две. Лора Христова стреля чисто в първата си стрелба, а във втората използва 3 резервни патрона, но беше затворена и Мария Здравкова не потегли по последния пост.

Сезонът в Световната купа завършва следващата седмица в Осло (Норвегия) с по три индивидуални състезания при мъжете и жените.

Норвегия триумфира в единичната смесена щафета в Отепя

Норвегия триумфира в единичната смесена щафета в Отепя

Шифрин отвя конкуренцията в слалома в Оре

Зографски преодоля квалификациите в Осло

Два гола на легенда не спасиха "кралете" от загуба в НХЛ

Одермат отново е шампионът в Супер-Г след ново отменено състезание

Радо Янков остана 25-и в паралелния гигантски слалом в сноуборда във Вал Сен Ком, победа за Кавиезел

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Ливърпул 1:0 Тотнъм, мърсисайдци с аванс на почивката

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

