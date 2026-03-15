Радослав Янков отпадна на осминафиналите на Световната купа в Канада

  15 март 2026 | 20:33
Радослав Янков отпадна на осминафиналите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Вал Сен Ком (Канада).

Българинът, който зае 15-о място в квалификациите по-рано днес, загуби от двукратния олимпийски шампион в дисциплината от Пекин 2022 и Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия), който след това спечели надпреварата.

Янков започна по-добре и беше по-бърз на първата контрола, но след това изостана и финишира на 0.50 секунди зад Карл. Така той остана 15-и.

В големия финал Бенямин Карл победи носителя на Световната купа този сезон Маурицио Бормолини (Италия), който не успя да завърши. За австриеца това е втори успех за сезона.

В малкия финал Мирко Феличети (Италия) се наложи над Арвид Аунер (Австрия).

До края на сезона остава само един старт - паралелен слалом във Винтерберг (Германия) на 21 март.

