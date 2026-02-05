Популярни
  3. Марк МакМорис е претърпял „тежко падане“ по време на тренировка в Ливиньо

  • 5 фев 2026 | 12:53
  • 104
  • 0
Канадският сноубордист Марк МакМорис, трикратен олимпийски бронзов медалист, който се готви да участва в четвъртите си Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, е претърпял „тежко падане“ по време на тренировка в сряда, съобщи в изявление отборът на Канада.

МакМорис е изпълнявал тренировъчни спускания преди състезанието при мъжете в дисциплината Биг еър, което трябва да започне днес в Ливиньо. В изявлението не се посочват подробности за състоянието му. Според медийни съобщения той е бил изнесен от пистата на носилка.

„Представители на Канадския олимпийски комитет и на канадската федерация по сноуборд се грижат за него. Ще предоставим повече информация, когато стане налична“, заявиха от отбора на Канада.

МакМорис спечели бронзови медали в дисциплината слоупстайл в Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022, пише агенция Ройтерс.

32-годишният състезател през годините се е борил с множество травми, включително след падане през 2017 година, при което счупи челюстта и лявата си ръка, разкъса далака си, получи фрактура на таза, счупвания на ребра и колабирал бял дроб.

Във вторник той заяви, че се чувства в добра форма и с нетърпение очаква участието си на Игрите в Милано-Кортина.

