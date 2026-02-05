Популярни
  Волейбол
Ахметджан Ершимшек: Дадохме всичко от себе си на полето

  • 5 фев 2026 | 10:45
  • 182
  • 0

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек сподели мнението си пред клубната медия след последния мач от груповата фаза на Шампионската лига срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж).

“Гордея се с отбора и всички в моя щаб. Дадохме всичко от себе си на полето. Не допуснахме нито една топка да падне лесно на земята. Разбира се, че сме тъжни, защото не продължаваме участието си в евротурнирите, но мога да съм доволен от нашата борбеност, желание и усилията, които положихме. Още веднъж искам да кажа, че съм горд с моя отбор”, коментира след срещата Ершимшек.

“Ние обичаме да играем в подобни зали пред такива фенове. Атмосферата беше чудесна. Имаше много фенове от България и това ни даде допълнителна мотивация. Играхме добре. Дори ако проверим статистиката, вероятно ние цялостно сме с по-добри показатели. Понякога обаче числата не показват всичко. Не мога да бъда недоволен от нашето представяне. Беше много оспорван мач”, допълни специалистът.

